Imperia, salta a causa dell’emergenza Covid-19 l’audizione di Alena Sudokova

Imperia. Non si terrà domani, come era in programma, l’audizione in video conferenza di Alena Sudokova, la 23enne tedesca di origine russa precipitata il 31 luglio del 2018 dalle rocce di Capo Nero (Sanremo) e rimasta gravemente ferita. A far saltare l’udienza del processo che vede sul banco degli imputati con l’accusa di tentata violenza sessuale aggravata il tunisino Zied Yakoubi, 33 anni, è stata l’emergenza Covid-19 che ha rivoluzionato il calendario del tribunale.

Per Yakoubi, libero dopo un periodo trascorso in carcere, il tribunale collegiale di Imperia ha disposto il rito abbreviato, condizionato all’esame della parte offesa. Dopo essere rimasta a lungo tra la vita e la morte, Alena continua ad avere difficoltà a ricordare, ma la sua testimonianza è considerata fondamentale per ricostruire l’accaduto.