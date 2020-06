Taggia. Ripartono anche in provincia gli esami per la patente. In questo caso quella della moto.

Le prove pratiche delle Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi e della Autoscuola Internazionale si svolgono in un piazzale dell’Anas antistante la nuova stazione ferroviaria..

A breve riprenderanno anche gli esami per tutti gli altri tipi di patenti, come auto e camion, secondo le norme di sicurezza anti-covid stabilite dal Ministero dei Trasporti