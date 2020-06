Imperia. Ufficiale la promozione dell’Imperia in serie D. Torna, dunque, il derby con la Sanremese che mancava dal 2016 in gare ufficiali.

La ratifica della decisione che promuove la prima classificata nei campionati di Eccellenza al momento dell’interruzione dei campionati è attesa nel consiglio della Lnd programmato nella tarda mattinata di oggi. Commenta a caldo il presidente Fabrizio Gramondo: «Direi che ce la siamo meritata, anche se sarebbe stato più bello giocarsela fino in fondo sul campo, ma, purtroppo non è stato possibile a causa della pandemia. Ora bisogna pensare al prossimo campionato più impegnativo sotto ogni profilo compresi i complicati protocolli di sicurezza che dovranno essere applicati. Stiamo lavorando a una riorganizzazione della società i cui quadri dovranno necessariamente essere rafforzati».

L’Imperia accede alla serie D in quanto prima per un punto sul Sestri Levante, battuto all’andata al “Ciccione” per 2-0, mentre la gara di ritorno è terminata 1-1.