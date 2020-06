Imperia. Non ce ‘ha fatta Paolo Pastorelli, 55 anni, ricoverato al Santa Corona da sabato in conseguenza di una caduta dal suo scooter sulla Statale 28 all’incrocio con Borgo d’Oneglia.

Secondo una prima ricostruzione il noto commerciante, insieme al fratello Vito gestiva un conosciutissimo negozio di articoli per ufficio in piazza Dante, ha perso il controllo del mezzo con ogni probabilità a causa di un malore. Non risultano, infatti, altri mezzi coinvolti.

Inutile il ricovero all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure dove l’uomo è mancato stamattina.