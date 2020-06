Imperia. Un atteso intervento in frazioni Piani partirà entro la fine dell’anno. Il sindaco Claudio Scajola, nel corso della seduta in videoconferenza del Consiglio comunale ha annunciato lavori per 2 milioni e 450 mila euro per il completo ripristino e consolidamento dell’argine e della strada adiacente di via Ballestra.

L’intervento, rientra nei finanziamenti ottenuti dal Comune nell’ambito del Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2020, sulla base delle schede presentate dalla giunta.

La strada aveva presentato gravi criticità idrogeologiche nel corso dell’emergenza maltempo dell’ottobre 2018 e, più di recente, nel corso dell’ultima allerta rossa.

«L’intervento – spiega il primo cittadino – permetterà anche di collegare agevolmente frazione Piani al Prino e quindi alla pista ciclabile, i cui lavori partiranno il prossimo 8 giugno».

Di fatto via Ballestra sarà il primo esempio di dorsale verticale che si interseca con la nascitura pista ciclopedonale di Imperia.