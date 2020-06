Imperia. Il Consiglio direttivo del Civ di Porto Maurizio riunito nel primo pomeriggio di oggi ha deliberato di proporre al Comune di realizzare la “Notte Bianca” di Porto Maurizio nella formula “a macchia di leopardo“.

«Si tratterebbe – conferma il presidente Riccardo Caratto – di realizzare un mini cartellone nel mese di agosto, tre serate di intrattenimento in una porzione, strada o via del perimetro del Civ, via XX Settembre, via Cascione dove c’è la maggiore concentrazione di numero di bar e attività di ristorazione ma non solo. Ciò permetterebbe accessi contingentati, eventualmente prenotazioni e la presenza di steward».

La proposta verrà presentata sulla scrivania dell’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo che dovrà decidere se accoglierla, «anche perché -aggiunge Caratto - pur non trattandosi dello sforzo economico della “Notte Bianca” tradizionale bisognerà vedere se e per quanto il Comune potrà partecipare alle spese».

L’assessore Vassallo ha preannunciato una conferenza stampa per illustrare quali manifestazioni si potranno intorno alla metà di giugno, anche alla luce delle nuove linee guida che saranno emanate dal Governo sulla base dell’andamento epidemiologico. Secondo indiscrezioni si aprono possibilità per la “Fiera del libro” che l’organizzazione ha già fissato per il primo fine settimana di agosto, ma anche per San Giovanni, limitatamente alla parte commerciale di Mercantineja.

«In ogni caso per Porto Maurizio è stato preso l’impegno di recuperare lo spirito dei primi anni della manifestazione, mettendo al centro delle serate le attività commerciali del rione, non solo l’intrattenimento», conclude Riccardo Caratto.