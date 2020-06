Imperia, non riapre ancora il cinema “Centrale”, il gestore: «Stiamo valutando i protocolli»

Imperia. Da lunedì via libera all’apertura di cinema e teatri, ma il “Centrale” a Imperia resterà ancora chiuso. Lo conferma il gestore Tonino Languasco: «Siamo alle prese coi protocolli, ci dobbiamo confrontare e valutare. Per adesso non ci sono i presupposti valuteremo la settimana prossima».

La normativa prevede, infatti, regole stringenti: obbligo in capo agli spettatori di indossare la mascherina il cui controllo spetta al gestore, distanziamenti, divieto di consumazione di alimenti, in particolare i pop-corn.

La penuria di pellicole in uscita, inoltre, sta spingendo molte sale cinematografiche a rinviare la riapertura.