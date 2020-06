Imperia. Grave incidente stradale in via Trento a Imperia: una donna sulla settantina è stata travolta sulle all’altezza della Croce Rossa mentre stata attraversando la strada con il suo cagnolino rimasto lievemente ferito da un mezzo per lo spazzamento della Teknoservice.

Sono intervenuti un equipaggio del 118 e l’ambulanza della Croce d’Oro che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto dell’incidente è intervenuta per i rilievi la Polizia muncipale.