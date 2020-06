Imperia, maleducazione e degrado all’ingresso di via Cascione: abbandonati due vecchi materassi

Imperia. Li hanno appoggiati all’ingresso di via Cascione, quello che veniva definito «il salotto buono» di Porto Maurizio sotto l’occhio delle telecamere della Ztl.

Qualcuno la notte scorsa ha pensato bene di smaltire due vecchi materassi appoggiandoli all’angolo tra via Cascione e via XX Settembre, davvero un brutto biglietto da visita per residenti e turisti.