Imperia, l’assessore di Imperia Roggero partecipa a “L’Italia per la Ripartenza (Live)”

Imperia. Le regioni e i comuni italiani si interrogano sulla ripartenza della musica dal vivo dal 15 giugno con gli operatori del settore. Nasce così un grande appuntamento webinar: “L’Italia per la Ripartenza (Live)”, il 3 e il 4 giugno, su pagina Facebook MEI, del Siedas e di Esibirsi e sulle pagine di AIA, AudioCoop, Rete dei Festival e tante altre pagine collegate. Sarà un incontro con Anci, Regione Lazio, Regione Emilia Romagna e con i comuni di Catania, Milano, Palermo, Napoli, Pordenone, Potenza, La Spezia, Imperia, Busto Arsizio e tanti altri su un protocollo per gli eventi live.

Lunedì 1 giugno alle 18 a Diario di Bordo a cura di Giuliano Biasin con Giordano Sangiorgi presentazione in diretta Facebook del MEI del programma finale. Mercoledì 3 giugno alle 17.30 introdurrà Claudia Barcellona (Siedas) per gli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente portando il saluto della sottosegretaria ai Beni Culturali Anna Laura Orrico con gli interventi del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’assessora ai Beni Culturali del Comune di Catania Barbara Mirabella, di Alessandro Ciriani sindaco del Comune di Pordenone, del sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio del Comune di Potenza, dell’assessora alla Cultura del Comune di Napoli Eleonora De Majo, di Andrea Minetto dirigente Cultura del Comune di Milano, di Marcella Roggero assessore alla Cultura di Imperia, dell’assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli, di Vincenzo Santoro dell’Anci, del vice sindaco Sara Fastame del Comune di Cocquio Tevisago (Varese), della delegata Cultura del Comune di Mercogliano (Avellino), del direttore Luca Fornari (ATCL Lazio – Regione Lazio ), di Giuliano Biasin (AIA e Esibirsi) e di altri che stanno aderendo.

Giovedì 4 giugno alle 17.30 conclusioni del giorno prima e introduzione secondo giorno a cura di Claudia Barcellona (Siedas) per gli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente con gli interventi di Lorenzo Sciarretta – LAziosound – Regione Lazio, Oderso Rubini – Assessorato alla Cultura Regione Emilia Romagna, Nino Naso – sindaco di Paterno’, Alessandro Formenti – Rete dei Festival e Doc Servizi Verona, Fabrizio Brocchieri – Cinico Disincanto, Festa della Musica di Lanuvio e AudioCoop Lazio, Roberto Grossi Rete dei Festival Liguria – Varigotti Festival di Finale Ligure, Enrico Capuano – Artista AIA, Giampiero Bigazzi Materiali Sonori Toscana e AudioCoop, Giuseppe Marasco Calabria Sona – It Folk, Luigi Grella Spaccailsilenzio! – Intermittenti dello Spettacolo, Claudio Trotta – Fondatore Barley Arts e Slow Music, Renato Marengo Presidente AIA, Classic Rock on Air e Casa Bixio e altri che stanno aderendo. Tra gli interventi previsti con domande e proposte al termine Cisal Sacs, Busker Case, numerosi artisti, festival ed etichette discografiche indipendenti. Conclusioni di Giordano Sangiorgi MEI di Faenza – Emilia Romagna. Coordina e conduce Claudia Barcellona di Siedas

A cura degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente. Per la parte di coordinamento di segreteria tecnica e organizzativa Massimo Della Pelle e Ivana Stjepanovic.

Tra i firmatari e gli aderenti alle proposte e a singoli eventi della Filiera delle Piccole Imprese: l’Appello contro il Collasso della Musica in 8 punti con il Bonus a Fondo Perduto e Prestiti a Tasso Zero, Cassa Integrazione e Fondo Inps per tutti gli operatori del settore, i 13 punti sul Decreto Live, i protocolli di Aia per il live con il Credito d’Imposta e altre proposte, l’appoggio ai due bandi per festival e produttori e artisti del Mibact, il sostegno al sostegno agli artisti del Nuovo Imaie, la richiesta di attivazione di tavoli regionali, la proposta di sostegno al motore della musica come produttori ed editori, promoter e festival, club e disco, la proposta di una piattaforma on line per le dirette live streaming made in italy, la proposta di recuperare diritti e sostegni sulle dirette on line, la richiesta alla Rai di maggiore musica indipendente ed emergente nel palinsesto fino all’autunno, la due giorni de L’Italia in una Stanza, la giornata dedicata al Festival Day, la School of Rock, L’Italia Rossa in Videoclip Fatti e Visti in Casa, il Diario di Bordo settimanale su tutte le novita’, la diffusione delle novità a livello europeo tramite Impala e la prossima IndieRecordStoreDay del 19, 20 e 21 giugno e l’Italia in Ripartenza del 3 e 4 giugno e tante altre iniziative.

AudioCoop – Etichette Discografiche Indipendenti, AIA – Artisti Italiani Associati, Artisti, Musicisti, Interpreti ed Esecutori, Rete dei Festival – Festival e Contest, It – Folk Artisti e Festival Folk, Anat e Asmea Promoter, Premio dei Premi Canzone d’Autore, Esibirsi – Lavoratori dello Spettacolo / Confcooperative, Silb – Club e Discoteche, A – Dj – Disc Jockey, Cafim – Produttori di strumenti musicali, ATCL Lazio Circuito Live Teatri, Siedas – Esperti Diritto d’Autore, Goodfellas Distribuzione Dischi e Libri, Discoteca Laziale – Circuito Negozi di Dischi, Fiere del Disco Music Day Roma e altre citta’, Discodays Napoli, Appello della Unione Orchestre Italiane, Appello degli Artisti della Musica Popolare, Musica d’Asporto a Torino, il mensile di Musica Jazz, Materiali Sonori e Lo Zoo di Berlino – Produzione e Distribuzione /Legacoop, Classic Rock on Air circuito radiofonico e circuito media OASport e OAPlus, LAziosound – Musica e Giovani, Maninalto! Circuito Ska, Rock Targato Italia – Circuito per Emergenti, MArtelive – Circuito della Musica e Arte Contemporanea, Musplan – Piattaforma di scouting per nuovi artisti, Assembramento Artistico di Bologna di Artisti e Tecnici, Spazio Pubblico dal Vivo Torino, AMG Disk, Sils, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Impala, Win e tanti altri.