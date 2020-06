Imperia. La tradizionale Infiorata del Corpus Domini in via Carducci quest’anno, causa emergenza Covid -19, non si è potuta tenere. Sul sagrato del Duomo di Porto, però, è stata realizzata una mini composizione realizzata con i petali di fiori.

Al termine della celebrazione si è svolta la benedizione solenne dei fedeli e delle case della parrocchia sul sagrato impartita dal parroco monsignor Lucio Fabbris.