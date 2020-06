Imperia, in via Martiri della Libertà a Porto arriva il disco orario

Imperia. In via Martiri della Libertà a Porto Maurizio, arriva il disco orario. La determina è stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune.

«Ritenuto di dare corso alla proposta dell’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano -si legge nel testo - procedendo al riordino della disciplina delle soste nel tratto di via Martiri della Libertà tra il civico 17 e di fronte al civico 30 al fine di migliorare la fruizione delle aree di sosta garantendone la rotazione nell’utilizzo da parte dell’utenza, con decorrenza dalla modifica della segnaletica, si ordina che:

1) L’area riservata alle operazioni di carico e scarico merci viene soppressa ed in sostituzione viene prolungata l’area parallela al marciapiede, dal civico 37 al civico 17, riservata alla sosta delle autovetture per un tempo massimo di 30 minuti, con esposizione in modo chiaro e ben visibile dell’ora di arrivo, nella parte anteriore del veicolo, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore e dalle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 dei soli giorni feriali. Nei rimanenti giorni e periodi la sosta è consentita senza limitazione di orario.

2) La IESI all’altezza del civico 43 viene soppressa e gli adiacenti stalli a spina riservati alla sosta

dei motocicli e ciclomotori vengono traslati di fronte ai civici dal 18 al 30.

3) In sostituzione delle aree indicate al punto 2) viene realizzata un’area parallela, dal fronte civico 18 fino al civico 43, riservata alla sosta delle autovetture per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti, con esposizione in modo chiaro e ben visibile dell’ora di arrivo, nella parte anteriore del veicolo, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 dei soli giorni feriali. Nei rimanenti giorni e periodi la sosta è consentita senza limitazione di orario».