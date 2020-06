Imperia in serie D, Eugenio Minasso: «Al lavoro per la nuova stagione e costituire una Srl»

Imperia. «Spero di fare l’Imperia in serie D con gli imperiesi. Siamo, appunto, al lavoro per costituirci in Srl». Eugenio Minasso, deux ex machina (col suo ingresso a fianco della dirigenza sono arrivati il tecnico Alessandro Lupo e sponsor decisivi per far quadrare i conti) della stagione dei neroazzurri culminata con la promozione in serie D, è già al lavoro per programmare la prossima stagione nella categoria superiore. Ritorneranno, infatti, i derby col Savona e soprattutto quello attesissimo con la Sanremese.

Vittoria, in pratica a tavolino per l’emergenza Covid, non era meglio giocarsela fino in fondo?

Mi auguro che i tifosi siano soddisfatti lo stesso perché non è stato facile. Mancavano 7 turni, Sestri Levante e Albenga avevano ancora lo scontro diretto e noi avevamo partite abbordabili. Penso che, comunque, ce lo saremmo giocato fino all’ultimo. Un po’ di fortuna nella vita qualche volta ci vuole…

Festeggiamenti previsti?

Volevamo capire un attimo come fare per i distanziamenti. Festeggiare da distanti diciamo che non è il massimo. I tifosi potrebbero fare un carosello in macchina, per esempio…

Magari spingendosi fino a Sanremo a salutare i ritrovati cugini

Credo che sia molto importante che la prossima stagione torneranno derby importanti, quello con la Sanremese e anche col Savona

Con lei e mister Alessandro Lupo nelle vesti di ex matuziani…

Non dimentichiamo che io sono nato a Sanremo, anche se sono cresciuto a Imperia e mi sento al cento per cento imperiese. Mio figlio in quel momento giocava lì e ho dato una mano ma con un ruolo minore rispetto a quello che sto svolgendo a Imperia a fianco del presidente Fabrizio Gramondo e a tutto lo staff.

A proposito di mister Lupo ambito da società anche di categorie superiori, rimane?

Lupo cercheremo di trattenerlo. Parliamo di un tecnico di valore assoluto che è arrivato due volte secondo con la Sanremese in D e poi ha vinto un campionato di Eccellenza. Per quanto riguarda la campagna acquisti, il primo passo è confermare in blocco la rosa. Il direttore generale Alfredo Bencardino e il direttore sportivo Cristiano Chiarlone hanno lavorato benissimo in quest’ottica attrezzando già in Eccellenza la squadra con elementi di categoria superiore. Sono giocatori di spessore provenienti che vengono dalla zona che giocano senza dover essere strapagati per il mantenimento e l’alloggio. L’Imperia ha una storia, il calcio in città è molto sentito ed è una piazza ambita.

A livello societario come vi state organizzando per la nuova avventura?

Non dimentichiamoci che anche a causa del virus ci sono delle responsabilità maggiori in questo momento, anche se bisognerà vedere se confermeranno quella penale in caso di contagiati. Sarebbe anche bello e auspicabile che oltre agli sponsor principali che arrivano da fuori e che sono confermati Imperia, ci fosse la partecipazione da parte di qualche imprenditore imperiese. Stiamo anche lavorando alla costituzione di una Srl, col tifoso singolo che possa acquistare delle quote, non per prendere dei soldi ma perché rende la società non di qualcuno ma della città

Cosa vi aspettate dall’amministrazione?

Il sindaco Claudio Scajola ha fatto tutto quello che poteva fare. Quando abbiamo avuto bisogno di lui ci ha ascoltati e c’è sempre stato vicino. Ci ha dato molta convinzione e molta forza. Averlo vicino serve incide anche sulle persone che vogliono avvicinarsi e aiutare.