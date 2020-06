Imperia. Un nuovo semaforo è in arrivo sull’Aurelia all’altezza di Garbella. Regolerà il traffico da via Aicardi a pochi metri da quello appena installato per il bivio di Poggi.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano che spiega: «Sarà sincronizzato con quello per bivio di Poggi allo scopo di eliminare il rischio di scontri tra chi transita sull’Aurelia e chi vi si immette da questa stradina non essendoci per quanti scendono da via Aicardi, una visuale sufficiente».

L’impianto sarà posizionato entro un mese.