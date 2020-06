Imperia, il consigliere Paolo Ornamento entra nella Commissione di Vigilanza sulla gestione della piscina “Felice Cascione”

Imperia. Sarà il Consigliere comunale Paolo Ornamento il nuovo componente della Commissione di Vigilanza sulla gestione della Piscina “Felice Cascione” in sostituzione del compianto Claudio Ghiglione. Il sindaco Claudio Scajola ha firmato nei giorni scorsi il decreto di nomina.

La Commissione di Vigilanza sulla gestione dell’impianto è composta dall’assessore allo Sport Simone Vassallo, dai Dirigenti dei Settori Sport, Lavori Pubblici e Servizi Finanziari, dal Presidente della A.S.D. Rari Nantes Imperia e da tre Consiglieri Comunali (due appartenenti ai gruppi di maggioranza e uno ai gruppi di minoranza) individuati dal sindaco.

«Questo passaggio ci ricorda, una volta di più, il caro prezzo che Imperia ha pagato nell’emergenza Covid. Il nostro compito è di andare avanti e fare bene il nostro lavoro anche per Claudio Ghiglione, che teneva molto a questo impianto. Il consigliere Ornamento in questi due anni ha collaborato con me sulle questioni legate allo sport in Città, seguendo anche i lavori della nuova copertura della Piscina. Sono certo che saprà dare un ottimo contributo. La piscina sarà presto interessata da importanti lavori sulla vasca grande, che la renderanno un fiore all’occhiello per Imperia» - commenta l’assessore Vassallo.