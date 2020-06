Imperia, Guido Abbo: «Ho installato “Immuni” schifoso che alcuni gruppi politici la boicottino per tornaconto elettorale»

Imperia. «A tutti gli analfabeti funzionali che mi leggono: ho installato l’app Immuni e spero lo facciano in molti. È un’app molto leggera e rispetta la privacy molto meglio di tutte la stupidaggini che installiamo quotidianamente, non usa GPS ne’ dati personali; potrebbe servire per mappare meglio il Covid, se sarà abbastanza diffusa». L’ex vicesindaco Guido Abbo, ora consigliere comunale di opposizione (Imperia al Centro) con un post polemico su Facebook comunica di aver installato l’app “Immuni” e non le manda a dire agli avversari politici.

«Trovo schifoso che alcuni gruppi politici la boicottino, fregandosene della salute pubblica e cavalcando le paure della gente, solo per tornaconto elettorale. Spero che gli italiani non siano così imbecilli da andargli dietro», aggiunge Abbo che conclude: «Se non sei d’accordo, cancellati pure dai miei amici».