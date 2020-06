Imperia, a fuoco frigorifero nel carcere: intervento dei vigili del fuoco

Imperia. Intervento stanotte intorno alle 4 dei vigili del fuoco del capoluogo nella casa circondariale di via Don Abbo il Santo. I pompieri sono intervenuti per sedare l’incendio di un frigorifero andato a fuoco in un locale del carcere.

Fortunatamente non si sono registrati feriti i intossicati. Al vaglio dei vigili del fuoco c’è l’ipotesi del corto circuito.