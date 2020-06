Imperia. Entra nel vivo la 40esima edizione della festa di San Giovanni che oggi vive la sua giornata più intensa festeggiando il Santo Patrono nel cuore di Oneglia: piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro.

Per l’edizione 2020 una speciale promozione tra gli stand di MercanIneja per una giornata all’insegna dello sconto o dell’omaggio per tutti coloro che faranno acquisti. In questa edizione “particolare” non manca niente di quello che gli appassionati di Ineja si aspettano, nemmeno la musica: dj set in filodiffusione perché la città possa tornare a farsi sentire in totale sicurezza. Musica e intrattenimento per conoscere gli stands. Oggi MercantIneja, apre alle 10 e attende ospiti e visitatori fino a tarda notte.

Per i piatti della tradizione, lo stand “Mediterranea Cucina” del Comitato San Giovanni attende tutti dalle 18.30 per assaggiare l’originale “stoccafisso all’onegliese” e il raviolo fritto di stocco in versione da asporto. Per accontentare tutti e per evitare lunghe code che stonerebbero con l’attuale situazione, i ristoratori della zona hanno aderito ad offrire ai clienti, oltre al loro menù, anche i piatti della festa di San Giovanni, del suo Comitato e di “Mediterranea cucina”. Oggi, anche il locale “A Cuvea du Baffo” rimarrà aperto eccezionalmente per aderire al progetto.

I più piccoli avranno la possibilità di fare un giro sui pony a partire dalle 17 grazie alla “Fattoria LiberaMente” mentre gli spettacoli di “Microcirco” con giochi in stile vintage e retrò attende tutti, grandi e piccoli.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it