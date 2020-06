Imperia, due anni di Claudio Scajola: «Investiti 70 milioni in opere pubbliche»

Imperia. Due anni di amministrazione Claudio Scajola hanno portato a Imperia opere pubbliche per 70 milioni di euro. Lo ha annunciato il sindaco nel corso di un incontro con la stampa presso la Palazzina Due Leoni di viale Matteotti.

«In due anni abbiamo investito 70 milioni in opere pubbliche, con una pista ciclopedonale, che rappresenta un progetto urbanistico rivoluzionario per l’assetto della città e che strapperà dall’emarginazione almeno due quartieri: borgo San Moro e Fondura». E non è tutto, al contempo l’amministrazione è riuscita ad evitare il rischio di commissariamento dovuto ai forti debiti che avevano portato il comune al pre dissesto. «Siamo entrati col rischio di commissariamento del Comune: abbiamo realizzato un piano di risanamento - ha detto Scajola – approvato a tempo di record da Corte dei Conti e ministero dell’Interno ed ora i conti vanno bene». Per rientrare dei 18 milioni di debiti, suddivisi in due tranche da 7 e 11 milioni, il Comune ha avviato altrettante dilazioni, la cui copertura sarà garantita sia dagli introiti della gestione in house dei parcheggi (che consentono di risparmiare l’Iva) che dalla lotta all’evasione. «Abbiamo scoperto che alcuni tributi non venivano pagati da tre o cinque anni – ha aggiunto -. Altri erano decaduti, perché non erano stati richiesti i relativi pagamenti».

Tra le novità, per garantire un miglior funzionamento della macchina comunale, Scajola ha anche annunciato di aver incaricato lo studio delfino di Alessandria di realizzare la nuova pianta organica del Comune, che attualmente conta 310 dipendenti). La società realizzerà un “funzionigramma” per rendere l’apparto più snello e moderno. Ogni settore avrà compiti specifici da portare avanti in autonomia. E’ previsto l’accorpamento delle funzioni dirigenziali e la conseguente diminuzione dei dirigenti.

Igiene urbana. «Il prossimo 16 luglio inizierà il nuovo servizio per la raccolta e spazzamento dei rifiuti e ci auguriamo che, in breve tempo, in città ci possa essere un sistema diverso di pulizia e anche di igiene, soprattutto ora a fronte dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo». Lo ha detto sempre Scajola, annunciando che l’altro ieri è stato firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata il nuovo bando comunale per il servizio di igiene urbana in città: la De Vizia Transfer Spa di Torino.

«In questi anni siamo passati dal 36 per cento di raccolta differenzia, che ci costava di penalità quasi un milione all’anno, perché eravamo fuorilegge, ad oltre il 71 per cento – ha aggiunto – ma non siamo soddisfatti del decoro della città e il capitolato nuovo sarà più stringente, per quanto riguarda la manutenzione dei tombini, le derattizzazioni, le disinfezioni, il lavaggio delle strade e altro ancora».

Pugno duro per i vandali e per chi sporca. Soprattutto per chi non raccoglie le deiezioni canine e non versa l’acqua dopo che il proprio cane ha urinato (la bottiglietta va portata appresso, è un obbligo): «Dal primo luglio agiremo con controlli severissimi e pubblicheremo sul giornale i nomi degli incivili – ha detto il sindaco, per poi specificare – Metteremo le iniziali, ma vogliamo che tutti contribuiscano a tenere pulita la città».

Rivieracqua. «Rivieracqua in questi anni in cui ha vissuto ha accumulato 7 milioni di debiti, di cui quasi la metà di spese legali, Non è in grado di fare investimenti né di mantenere la rete che c’è e allora dobbiamo pensare ad una società mista, che sia per azioni dove ci sia la parte pubblica maggioritaria, che dia l’indirizzo, che dia il controllo, e una parte privata che faccia gli investimenti mettendo il capitale, mettendo i soldi che nessun altro potrebbe mettere almeno che non volessimo far volare le tariffe dell’acqua che pagano i cittadini. Questo è quello che ho detto due anni fa alla conferenza dei sindaci. Si è andati pervicacemente in avanti in maniera diversa. Non capisco questo incaponimento: se una cosa non funziona, la cambi». E’ categorico il sindaco Scajola sulla questione dell’acqua: «Quello che mi interessa, da amministratore, è garantire l’approvvigionamento». A fronte delle notizie trapelate sulla situazione drammatica in cui versa l’acquedotto e sulla concreta possibilità, come sottolineato da un documento redatto dall’Unità di crisi, che l’intera provincia di Imperia rischi di rimanere con i rubinetti a secco, l’unica soluzione praticabile è trovare capitale: «E l’unico che può mettercelo è il privato».

Sulla società a capitale pubblico Rivieracqua «non posso che confermare il mio giudizio: è un bidone, è nato un bidone e lo è ancora. Ho visto che qualcuno dice: “ma nel 2012 Scajola c’era”. Io nel 2012 ero sicuramente nato, ero sicuramente vivo, ma come è noto da due anni fino al 2018 non mi interessavo di politica e di amministrazione. Se Rivieracqua non ha possibilità di poter fare investimenti, e non solo, di non poter fare neanche manutenzione, bisogna che lasci ad altri, a chi può fare investimenti. Sapete chi sta dando l’acqua a Sanremo? Imperia».

Il sindaco ha poi fatto un quadro della situazione, che vede il Roja 1, l’acquedotto che da Roverino va a Sanremo chiuso perché colabrodo. E il Roja 2 che corre via mare e da Roverino si collega a Imperia (che ne è proprietaria), che serve anche Sanremo da Capo Verde, dove i due acquedotti si incrociano..

«Noi da tempo diciamo che dobbiamo fare un investimento forte sull’acqua, ma non soltanto per mettere in sicurezza l’acquedotto che arriva da Ponente – ha detto - ma per cercare anche nuove forme di approvvigionamenti. Abbiamo già un acquedotto che facemmo nella crisi idrica degli anni Novanta che da Imperia arriva a Pieve di Teco. Nel foro pilota della Armo-Canterana passa un fiume. Dobbiamo andarci a prendere anche quell’acqua, che oltre che essere buona arriva per caduta, non costa di pompaggio, che voi sapete è uno dei costi più grossi».

E ancora: «Ora abbiamo la pista ciclabile, sarei un criminale se sotto la pista ciclabile che parte dal Primo e arriva a Diano Marina non ci facessi passare un tubo dell’acqua che oggi costerebbe cinque volte meno che se dovessi farla passare sotto le strade con tutte le interferenze che abbiamo. Quindi se quel tubo Rivieracqua ha i mezzi finanziari per mettercelo, come ho chiesto, ce lo metta, siccome non ha i mezzi finanziari per mettercelo e non lo vuole mettere, io quel tubo ce lo metto, lo stesso.

Qualunque cosa altri possano dire, io non mi assumo la responsabilità di perdere una possibilità come questa».