Imperia. Una donna alla guida di una Panda ha perso il controllo del proprio mezzo mentre stava transitando in via Gavi in direzione della rotonda di via Nizza all’altezza del supermercato Basko finendo la sua corsa contro il muro.

Per fortuna non, nonostante l’urto, la donna, sulla sessantina che ha dichiarato di avere avuto la sensazione che l’acceleratore si fosse bloccato e di aver consapevolmente girato il volante per evitare l’impatto con auto ferme in cosa alla rotonda, non ha riportato ferite rifiutando anche il trasporto in ospedale da parte di un equipaggio della Croce Bianca intervenuto per prestare i soccorsi.

Subito si formate lunghe code ed è stato necessario l’intervento di una gazzella dei carabinieri che ha rilevato il sinistro.Sul posto anche l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.