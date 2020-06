Imperia, domenica una veglia di preghiera al Parasio per il Covid-19

Imperia. Con il benestare di monsignor Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga - Imperia, la parrocchia di San Maurizio ha organizzato una veglia di preghiera per domenica 7 giugno alle 20,45.

L’appuntamento è in piazza della Croce, nel cuore del Parasio a Porto Maurizio.

«Questo periodo ha comportato e ancora procura un grande dolore subito da molti di noi a seguito della perdita delle persone care, oltre a una naturale preoccupazione su svariati punti esistenziali tra questi la solitudine fisica e cioè la privazione di gesti affettivi da parte di parenti e amici ma anche fratelli spirituali – spiega il parroco Lucio Fabbris – . Ritroviamoci, dunque, insieme in preghiera davanti a Gesù, affinché si possa attingere grazia e guarigione dal dolore e forza per rialzarsi».

Un nutrito gruppo di parrocchiani e “parasini” si occuperà dell’organizzazione e dell’accoglienza dei partecipanti che dovranno mantenere le distanze e indossare le mascherine. Lo staff è composto da: Jackie Assunta, Giacomo, Piero, Angelo, Giuseppe, Maria Rosa, Anna, Giuseppe, Luigi, Romana e Adriana. Saranno identificabili grazie all’apposita fascia “ volontari del Servizio”. saranno presenti anche il gruppo del “Rinnovamento nello Spirito” dei Piani e membri delle diverse comunità parrocchiali cittadine.

Per chiunque volesse partecipare interventi e la loro durata sono da inviare via mail a statusjackie@gmail.com

