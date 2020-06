Imperia, domenica centro Fidas aperto per la raccolta sangue

Imperia. La Fidas comunica che domenica 7 giugno il centro raccolta sangue di Imperia, sito in via Don Abbo 12 (grattacielo Imperia) rimane aperto per la raccolta sangue.

Una scelta organizzativa per dare la possibilità e la comodità a tutti di donare il sangue in tranquillità. Sara aperto dalle 7.30 alle 11 chi fosse intenzionato telefoni per appuntamento al 0183 296395.

La salute dei singoli e della collettività è strettamente collegata alla solidarietà. La donazione di sangue, pur avendo registrato dei rallentamenti, non si è mai fermata. La solidarietà di molti cittadini è stata sinonimo di salute per altri cittadini.

Questo rapporto di solidarietà, sancito nella nostra costituzione, rende grande la nostra Città. «Grazie donatori e non vi aspettiamo per una donazione. Fidas noi ci siamo per aiutare».