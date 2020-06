Imperia, domenica 21 giugno torna sulla Spianata la Fiera di San Giovanni

Imperia Si terrà regolarmente domenica 21 giugno, in via Angiolo Silvio Novaro, sulla Spianata di Oneglia, location scelta per questioni legate ai protocolli emergenziali previsti a causa del Covid-19 la tradizionale Fiera di San Giovanni che negli ultimi anni si era svolta in via Bonfante e vie limitrofe.

L’ A.F.I (Associazione Fieristi Italiani) sezione Liguria presieduta da Gabriele Ogliaro, vuole ringraziare il sindaco Claudio Scajola, l’ assessore al commercio Gianmarco Oneglio, e l’amministrazione per la decisione e e le associazioni di categoria Anva, Aval e Fiva per aver dato parere positivo alla proposta di A.F.I.

Commenta il vicepresidente Giovanni Nastasi: «Onorato di aver partecipato a questa collaborazione tra Amministrazione e A. F. I che ci ha permesso di svolgere la tradizionale fiera, permettendo a 120 famiglie di operatori una giornata di lavoro in più».