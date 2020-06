Imperia, Dentix presenta richiesta di concordato preventivo

Imperia. Novità sul caso Dentix Italia, la catena low cost di cure dentali, che ha una sede anche in via della Repubblica a Oneglia. Ad Adiconsum risulta che Dentix Italia ha presentato, in data 25 giugno 2020, presso il Tribunale di Milano, domanda di ammissione al concordato preventivo.

Adiconsum invita perciò i consumatori, tra i quali centinaia di clienti imperiesi che si sono costituiti in gruppi Facebook e in class action oppure si sono recati presso studi legali privati per tutelarsi, a contattare le sedi territoriali.