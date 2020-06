Imperia, da lunedì 15 giugno inizia il centro estivo Borgo Foce a Porto Maurizio

Imperia. Lunedì 15 giugno avrà inizio il centro estivo Borgo Foce di Imperia Porto Maurizio.

«Il progetto è rivolto ai bambini e ai genitori interessati ad approfondire la conoscenza del nostro territorio, in particolare dell’ambiente marino e delle creature che lo abitano. Ogni settimana verterà su un tema specifico attorno al quale verranno sviluppate le attività svolte.

Per tutte le attività è previsto un accompagnamento in lingua inglese per insegnare ai bambini nuovi termini, legati ai laboratori fatti, e abituarli alla conversazione. Il calendario delle attività verrà pubblicato ogni giovedì, per dare la possibilità ai bambini che non frequenteranno regolarmente di scegliere le attività di maggior interesse» – spiegano gli organizzatori.

Programma:

8:30 – 9:30 Entrata scaglionata presso la sede “Help” con giochi di accoglienza

9:30 – 10 Merenda e partenza per la spiaggia (in caso di mal tempo resteremo in sede)

10 – 12 Attività didattiche di laboratorio (verranno comunicate la settimana precedente)

12 – 13 Igiene personale e pranzo presso la sala interna del ristorante “U Battistrasse”

13 – 14 Uscita scaglionata presso la sede “Help”

Laboratorio settimana 15/06 – 19/06:

Diventiamo grandi come il mare!

Tempo richiesto indicativo: 3 lezioni da svolgere in sede

«Impariamo ad orientarci, conoscendo i moti lunari e solari e costruiamo la bussola. Scopriamo come la luna e il movimento della Terra influenzano il moto ondoso. Divertiamoci con i venti e le correnti marine. Attività finale: costruzione di un cartellone interattivo con bussola, rosa dei venti, correnti marine e indicazioni sui moti ondosi.

Altre attività:

Presentazione ai genitori del progetto educativo presso la sede, con visita al Borgo Foce e spiaggia Foce Beach

Giochi organizzati: Pétanque (boccette), Bandiera e altri giochi di una volta

Compiti

Spiaggia: giochi in acqua, bagni

Per informazioni rivolgersi a:

Michela Garacci tel: 334/2096336

E-mail: centroestivoborgofoce@gmail.com