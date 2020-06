Imperia, Cimarosti: «Confermata la regata per festeggiare il 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma»

Imperia. Confermata la regata organizzata in occasione del 60° anniversario delle Olimpiadi, dove Dragoni e 5.5 SI si sfideranno per il titolo italiano. La notizia sarebbe normale se non fosse che arriva dopo una lunga serie di annullamenti di regate nazionali ed internazionali resosi necessari, come noto, per l’imperversare del virus Covid-19.

«Siamo lieti di questa conferma – afferma il segretario della classe italiana Marco Cimarosti – che ci permette finalmente di pensare e programmare il futuro. Ringraziamo lo Yacht Club Imperia che ha voluto mantenere viva questa manifestazione, soprattutto perché ci rendiamo conto che in questo periodo di crisi ci possono essere diverse priorità. E’ una vittoria dello sport, con i valori che rappresenta».

La regata avrà luogo nell’ambito della Settimana della Vela di Imperia 2020, orfana delle Vele d’Epoca, che vedrà quindi impegnata la classe Dragone assieme alla classe 5.50 SI, prova di Campionato Italiano per entrambe, per festeggiare il 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, anno i cui sul campo di regata di Napoli fra le classi olimpiche ci furono proprio il Dragone e il 5.50 SI. Nell’ambito della classifica della classe Dragone, al primo tra gli scafi classici verrà assegnato l’ambito trofeo Ernesto Quaranta.