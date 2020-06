Imperia, chiude il Bar dei Giardini la titolare Prisca Calvi: «Troppe spese, mi arrendo»

Imperia. «Troppe spese, due mesi di lockdown mi hanno messo in ginocchio e aprire significherebbe aggiungerne altre». La titolare, la giovane Prisca Calvi, si arrende alla crisi e chiude lo storico “Bar dei Giardini” in piazza Della Vittoria di fianco a Palazzo civico.

Per anni il punto di ristoro, di cui recentemente il Comune ha ceduto i locali all’impresario edile Gilberto Orengo per 20omila euro, è stato punto di riferimento per la pausa caffè o per il pranzo dei dipendenti comunali e per chi si recava in Municipio per sbrigare pratiche o partecipare a riunioni, nonché per una pausa nelle lunghe notti di consiglio comunale. Prisca Calvi aveva anche sperimentato con un certo successo l’apertura notturna per il popolo della notte.

Da notare che nei giorni scorsi sono stati ammassati davanti all’ingresso i residui delle potature dei pini che aumentano il senso di abbandono, oltre a non dare certo una bella immagine.

«Ho in corso trattative -precisa la Calvi – per la cessione dell’attività. Io cosa farò? Per il momento, magari, un lavoro stagionale, ma l’intenzione è quella di unire le forze con mio fratello nella conduzione della sua azienda agricola».