Imperia. Gli agenti della Polizia municipale del capoluogo hanno applicato le ganasce all’auto di un turista tedesco parcheggiata in divieto di sosta (e in curva, quindi in posizione pericolosa) in corso Garibaldi.

Il proprietario, che aveva passato la notte all’ Hotel Corallo, nonostante fosse stato avvisato tramite la reception dell’albergo dai componenti della pattuglia, ha pagato il conto ma poi si è allontanato a piedi ma senza spostare la propria automobile.

Sono così scattate le ganasce all’auto del veicolo da parte degli agenti della Municipale.