Imperia, Aned dona 1000 mascherine all’ospedale

Imperia. Il Comitato Ligure di Aned in collaborazione con la sede nazionale, ha donato una fornitura di mille mascherine al reparto della dialisi dell’ospedale di Imperia. Alla consegna erano presenti il segretario Comitato Liguria Aned Giovanni Antichi, il delegato Aned di Imperia Pierantonio Ghiglione, il primario della dialisi dottor Stefano Saffioti, il dirigente medico dottor Alfio Zollo, la dottoressa Laura Pieracci e la caposala Paola Morchio.

Le mascherine saranno distribuite anche per i reparti dialisi di Sanremo e di Ventimiglia.

«Siamo contenti di aver ricevuto questa donazione che servirà a garantire una ricca fornitura per i nostri pazienti – commenta il primario della dialisi dottor Stefano Saffioti – . Da sempre l’Aned è vicino alle esigenze e alla cura dei dializzati e dei trapiantati. Ci auguriamo che ora, passata l’ emergenza Covid 19, al più presto la dirigenza dell’Asl 1 Imperiese ci fornisca una data per la riapertura del nostro reparto di nefrologia che era stato sacrificato per fare spazio ai pazienti Covid.

I nostri medici per tutto il periodo del coronavirus si sono impegnati al massimo delle loro forze garantendo turni supplementari e reperibilità. Per loro e per i tanti pazienti nefropatici è giusto poter riavere un punto di riferimento in ospedale».

Soddisfazione che è stata espressa anche dal segretario ligure Aned Giovanni Antichi: «Sapevamo che c’era necessità di fare qualcosa di utile ed abbiamo voluto attivarci per poter garantire una bella fornitura di mascherine al reparto di dialisi. Come associazione siamo sempre vicini ai pazienti e ai loro problemi».