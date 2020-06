Imperia. «Noi abbiamo bisogno di completare l’acquedotto perché il vecchi acquedotto del Roja tra Imperia e il Dianese è ridotto molto male e continuamente c’è interruzione d’acqua perché i tubi scoppiano. abbiamo avuto un finanziamento come Comune per cui un tratta del lavoro inizierà settimana entrante per un parte dell’attraversamento di Imperia. Poi ci vogliono le risorse per proseguire questo tubo. Amat insieme al socio Iren si è offerta di finanziare l’opera. Ma ai cittadini interessa che ci sia l’acqua o sapere se il tubo è fatto da chi? Chiunque finanzia questa parte di acquedotto del Roja è benvenuto perché ritengo che il nostro dovere principale è assicurare un dovere primario come l’acqua ai nostri concittadini. Quindi ho dato la mia assoluta condivisione alla proposta che Amat ha fatto. Vedremo gli altri, altrimenti decideremo di conseguenza», è quanto dichiarato dal sindaco Claudio Scajola a margine del sopralluogo sul cantiere della pista ciclabile.