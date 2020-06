Imperia, 5 per mille dell’Irpef per la Lilt: «Tendi una mano alla solidarietà»

Imperia. Il 5 per mille consente di devolvere una parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (l’IRPEF) a una causa che si sente particolarmente vicina al cuore. Il contribuente può destinare tale quota firmando nel riquadro riservato al “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e indicando il codice fiscale identificativo della LILT della provincia di Imperia-Sanremo, cioè il numero 80003370089.

Possono in questo modo fare una donazione alla LILT tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi, ma anche chi riceve il modello CU dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico; in questo caso si potrà scaricare la scheda integrativa “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire le istruzioni per la riconsegna all’Ente.

In quest’anno difficile l’aiuto della cittadinanza alla LILT è particolarmente importante, non comporta nessun aggravio fiscale né costo per il cittadino, ma assicurerà all’Associazione un sostegno economico per tutti i servizi di assistenza ai malati che, malgrado le difficoltà legate al contenimento dell’infezione da coronavirus, la LILT continua a erogare quotidianamente sul territorio della provincia di Imperia.