Imparare l’inglese da casa: la guida per i vostri bambini

L’inglese è una lingua fondamentale per il mondo lavorativo e per la crescita dei nostri bambini. Il cervello dei bambini ha un potenziale infinito: sin dalla più tenera infanzia i piccoli assorbono ogni input come una spugna, reagiscono agli stimoli esterni e imparano a muoversi, parlare, giocare, distinguere e classificare oggetti, organizzare pensieri e concetti.

La capacità di apprendere facilmente e memorizzare è uno dei motivi fondamentali che ha spinto i neuroscienziati e pedagoghi moderni a sottolineare l’importanza dell’introduzione della lingua inglese in età precoce. Dai due ai quattro anni tutti i bambini sono dei potenziali poliglotti, dal momento che il loro cervello è in grado di costruire e fissare le strutture di base del linguaggio e di varie lingue, assimilare e riprodurre suoni che porteranno alla trasformazione dell’apparato fonatorio, acquisire lessico e conservarlo grazie alla formazione continua di connessioni neuronali e allo sviluppo del pensiero logico.

La rivoluzione Novakid

Uno dei metodi più interessanti nell’insegnamento dell’inglese per i nostri bambini è quello offerto da Novakid. Questo servizio offre la possibilità di apprendimento con un madrelingua che è il modo più veloce per imparare la lingua inglese. In più Novakid si serve di insegnanti verificati. Ogni insegnante ha esperienza di lavoro con i bambini e ha conseguito la certificazione internazionale di insegnante di inglese. I nostri insegnanti svolgono regolarmente corsi di formazione.

Novakid tiene in considerazione le caratteristiche dei bambini che vogliono imparare l’inglese. In questo modo si favorisce l’apprendimento in quanto alcuni bambini imparano l’inglese in Novakid “da zero” e questo non sarà un ostacolo per l’apprendimento della lingua.

Quando iniziare

Molti genitori si chiedono quando iniziare ad insegnare inglese al proprio bambino, alcuni ritengono che si possa iniziare con l’inglese solo dopo i 3 anni perché hanno paura che il bambino possa confondersi o di sfavorire la lingua madre, questi sono pregiudizi e timori infondati.

Oggi molti genitori credono sia un bene portare il proprio figlio ad una scuola di lingue, ma lo fanno solo dopo i 3 anni o quando inizia la scolarizzazione, cioè all’età della scuola primaria. Se è vero che è importante sottoporre i bambini ad una lingua diversa dalla propria in età precoce per ricalcare il metodo naturale di acquisizione di una lingua straniera, ricordiamoci che la lingua madre si comincia ad apprendere dalla nascita, se non addirittura in utero e in particolare si apprende “per immersione” che è radicalmente diverso dall’imparare l’inglese durante una lezione. L’immersione linguistica è l’utilizzo della lingua come veicolo per l’apprendimento di altri contenuti, ad esempio una lezione o un laboratorio artistico in inglese, oppure si tratta dell’approccio naturale alla lingua in un mondo tutto inglese. I ricercatori affermano che “se non ci sono stimoli non c’è cablaggio”, cioè la formazione di nuove sinapsi in conseguenza di stimoli esperienziali, che contribuiscono allo sviluppo del cervello.

Insomma, oggi è meglio di domani. Ma poi bisogna perseverare: la lingua è una cosa viva, non usarla la rende arrugginita.