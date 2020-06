Il presidente Giovanni Toti visita il Ponente. Tappa nei Comuni di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia

Sanremo. Partirà dall’incontro previsto alle 10 a Palazzo Bellevue con il sindaco Biancheri, il tour di oggi nel Ponente ligure del presidente della Regione Giovanni Toti. Il governatore ha deciso continuare dalla provincia di Imperia le sue visite istituzionali post-lockdown che proseguiranno in tutti i centri principali della Liguria. Ad annunciarlo è stato lui stesso da piazza Bresca, ieri sera, da dove ha trasmesso il suo punto social serale.

Dopo l’incontro con l’amministrazione pubblica matuziana, Toti, accompagnato dagli assessori della sua giunta Marco Scajola, Gianni Berrino e Sonia Viale, si recherà a salutare medici e infermieri dell’ospedale Borea, convertito a centro provinciale per la cura del coronavirus e che attende di ritornare al più presto alle sue normali attività. Prima, però, si terrà una giunta regionale straordinaria proprio in Comune a Sanremo in cui sarà approvata l’apertura dei centri diurni per disabili.

Nel pomeriggio, il presidente andrà prima a Bordighera e poi a Ventimiglia. Nella città di confine è previsto un confronto con il sindaco Scullino sul tema dei migranti che stanno tornano a popolare il centro cittadino, complice l’impossibilità temporanea del campo Roja di ospitare nuovi richiedenti asilo.