Il musicista imperiese Fabrizio Fabiano firma un contratto discografico con l’etichetta Sony

Imperia. Fabrizio Fabiano, in arte Fab, ha firmato un contratto discografico con la Sony, etichetta discografica di big italiani come Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Fedez, Salmo, Claudio Baglioni e molti altri.

L’artista imperiese annuncia anche il suo secondo singolo intitolato “Luna”: «Troppe volte ci ritroviamo a creare distrazioni per mascherare ciò che è reale, incuranti che un’illusione non potrà mai cambiare ciò che è vero. Amo la notte perchè il buio illumina quello che siamo veramente e fa fare i conti con se stessi. Allo stesso tempo mi sento anche più al sicuro, più anonimo.

La Luna accende i miei pensieri più profondi, poi li si viaggia, immagina di salire sul tetto di un palazzo con un bel calice di vino rosso un gatto che ti si struscia addosso e la Luna come sfondo, tutti elementi che mi mettono una sorta di pace».

“Luna” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il 19 di giugno. L’immancabile vestito musicale cucito da Mario Natale e Davide Ravasio, sempre sotto la scrupolosa direzione di Fab, si avvolge alla perfezione con la poesia di quest’artista che anche se non ne fa un punto di forza, ha già portato grandissimi risultati con il suo primo singolo, difatti, “Mente” ha totalizzato più di 140.000 streaming su Spotify in un mese e lo ha fatto entrare nella classifica dei 20 singoli più venduti in Italia, per lui la musica è una sorta di Mantra, un’esperienza più che un obbiettivo, una forma d’arte e non uno “specchietto per le allodole”.

«Per me scrivere e cantare è una sorta di medicina per il cuore e una cura per l’anima, sono felice se questa “cura” può esserlo anche per altre persone, questa non è una corsa o una gara, ma solo un esperienza, un attimo della mia vita che

voglio godermi e vivere al meglio, il domani me lo vivrò quando arriverà per me la felicità sta dietro ai nostri occhi, tra quello che vediamo e quello che vogliamo vedere, una semplice scusa per sentirci ancora vivi”.