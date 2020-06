Imperia. «Siccome il tratto ferroviario Genova - Ventimiglia, ha il problema che dev’essere finanziato tutto in un colpo, perché non si può effettuare a lotti funzionali, abbiamo l’esigenza di sdoganare, entro fine anno, il meccanismo dei recovery fund per arrivare al finanziamento di queste opere di cifre molto importanti oltre al miliardo e mezzo». Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli a Imperia in occasione della visita per la posa della prima pietra della pista ciclabile.

«Siamo nella progettazione definitiva e dobbiamo arrivare a quella esecutiva. Credo che i soldi per i ricovery fund degli investimenti dovranno essere rimborsi di spese che noi faremo sugli investimenti nei prossimi mesi e anni. Significa che tutto quello che possiamo mettere in cantiere, ci potrà essere riconosciuto dall’Europa. Per questo stiamo accelerando le semplificazioni di tutte le nostre attività per mettere a terra 10-12 miliardi, ogni sei o sette mesi. Tutte quelle risorse nazionali che non vengono spese, perché le mette l’Europa, le possiamo appostare su delle opere che non si fanno in due anni», ha aggiunto.

Sulle due opere considerate più strategiche nel Ponente della Liguria: l’Aurelia bis sulla costa e l’Armo-Cantarana nell’entroterra, il ministro ha affermato: «Avevamo dei progetti e abbiamo ritenuto di chiedere con una certa urgenza, a inizio anno, ad Anas, di effettuare una review dei progetti esecutivi depositati, perché sono un po’ vecchi e per avere la certezza che, sia in termini normativi che di nuove direttive europee, siano coerenti e, nel caso non lo siano, modificarne la parte che non lo è per avere una progettazione entro fine anno».

La polemica con Matteo Salvini. «Questa non è una pista ciclabile come quelle che stiamo tirando adesso, anche temporanee, per consentire alle persone di non andare in metropolitana a Milano o a Roma, per il Covid. Questo è un intervento di riqualificazione urbanistica di tutto un pezzo di città. Probabilmente Salvini non aveva visto che intervento era».

Risponde così il ministro De Micheli alle parole del leader della Lega Matteo Salvini che, a Masone, ha dichiarato non opportuna, oggi, l’inaugurazione della pista ciclabile di Imperia. «A me non risulta che con Salvini, che ha governato per molti più mesi della sottoscritta, vi siano stati grandi investimenti su questa regione – ha aggiunto il ministro -. Sicuramente non della mole che ho descritto prima nell’incontro con la cittadinanza e all’inaugurazione. Vedete, sono una persona semplice e dalle mie parti in campagna si dice, che sono i fatti che contano».