Dolceacqua. Il campione monegasco della Ferrari Charles Leclerc è stato ospite del sindaco Fulvio Gazzola per una partita di padel presso il Tennis Club di Dolceacqua. L’incontro è stato possibile grazie all’amicizia del pilota di F1 e del sindaco con il principe Alberto II di Monaco.

Oltre alla partita, l’incontro è stato l’occasione per presentare al campione il logo del primo Fan Club Charles Leclerc italiano, che avrà sede nel borgo dei Doria e che vedrà la sua nascita ufficiale nei prossimi giorni.

Il pilota è apparso molto rilassato ed in ottima forma, a poche settimane dalla ripresa delle gare, ed ha voluto complimentarsi con i gestori del circolo per l’accoglienza ricevuta.

Presenti alla sfida di padel anche la fidanzata Charlotte e Gaia Piatti, moglie dell’allenatore del tennista Jannik Sinner, con il quale Charles Leclerc ha condiviso lo scorso anno il premio Gazzetta dello Sport, occasione in cui si erano dati appuntamento proprio per una futura partita a padel. Appuntamento che è solo rimandato, ed avrà luogo sempre sui campi dolceacquini.