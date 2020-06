I francesi non si fermano a Ventimiglia, prime presenze anche a Sanremo

Sanremo. I francesi non si fermano a Ventimiglia, forse un po’ a singhiozzo, ma a partire dalle prime ore della mattina si sono avvistate anche nella Città dei Fiori le prime auto targate Francia. Dopo quasi tre mesi di assenza, i “cugini d’oltralpe” hanno iniziato di nuovo a frequentare (legittimamente) le attività commerciali matuziane nel giorno della riapertura delle frontiere italiane.

Se al mercato annonario, stando alle voci dei commercianti, di francesi se ne sono visti ben pochi, così come nei negozi d’abbigliamento, è leggermente diversa la situazione nei bar e nei ristoranti. Racconta un ragazzo di Nizza a pranzo con la famiglia in un noto locale della marina: «Venivamo in Italia ogni weekend, amiamo il cibo e la gente di Sanremo. E’ stata dura non poter venire per molto tempo, non vedevano l’ora di tornare». Gli fa eco una coppia di Antibes: «Siamo contenti che le frontiere siano state riaperte e che sia possibile per noi andare liberamente in Italia».

Attenzione: anche se la situazione registrata stamattina non era paragonabile a quanto accaduto nella città di confine, i cui tabacchini, negozi e il mercato coperto, sono stati letteralmente presi d’assalto, è arrivato un segnale positivo, dopo il lockdown, anche a qualche chilometro di distanza, qui a Sanremo.

Oggi oltre al confine di Stato si poteva iniziare a spostarsi nuovamente da regione a regione, tuttavia per vedere turisti lombardi o piemontesi si dovrà attendere il weekend. Presenze ufficiali a parte, dalle testimonianze di molti concittadini si può apprendere come un dato assodato che sia i francesi che i nostri confinanti di regione, abbiano iniziato ben prima dell’apertura ufficiale delle frontiere (interne ed esterne) a bazzicare il Ponente ligure.