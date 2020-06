I Centri per l’Impiego di Regione Liguria riaprono servizi al pubblico, Berrino: «L’attività è proseguita da remoto durante il lockdown»

Genova. A partire da domani, mercoledì 1° luglio, tutti i Centri per l’Impiego della Regione Liguria riapriranno i servizi al pubblico con molte regole di sicurezza sanitaria a cui il personale e gli utenti dovranno attenersi.

Nel dettaglio: l’accesso degli utenti avverrà solo per appuntamenti programmati in modo da evitare assembramenti e code; non sarà allestita nessuna sala di attesa all’interno del Centro; tutti i servizi che possono essere erogati senza la presenza dell’utente saranno gestiti da remoto; verranno posizionate paratie in plexiglass già fornite sulle postazioni di ricevimento del pubblico; sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine, il lavaggio/igienizzazione frequente delle mani da parte dei lavoratori e l’igienizzazione delle superfici (tastiere, mouse, scrivanie, telefoni, ecc.); sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso da parte dell’utenza; sarà rispettato il numero di lavoratori presenti negli uffici e, infine, ove possibile verrà misurata la temperatura corporea.

«Nel periodo in cui l’attività del Centri per l’Impiego liguri è stata svolta da remoto la quantità di persone servite non ha subito una flessione particolare e anche le attività di trattamento degli utenti già in carico sono proseguite con ritmi sostenuti, sia per i CPI che per il Collocamento Mirato – afferma l’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino – Anche i dati sui tirocini testimoniano che la relazione col sistema delle imprese non si è interrotta così come sono proseguite da remoto sia le attività dei servizi di orientamento che quelli di contatto/colloquio individuale».