Guarita dal Coronavirus al Borea di Sanremo, «Mi hanno fatto sentire come in famiglia»

Sanremo. Ci scrive Enza, una nostra lettrice: «Vorrei ringraziare il centro UTIC Cardiologia di Sanremo il Primario Prof. Federico Ariel Sanchez e tutto il personale del reparto senza dimenticare nessuno. L’accoglienza è le cure ricevute , non solo hanno permesso la mia guarigione, ma mi hanno fatto sentire come in famiglia».

La donna aveva contratto il Covid-19 e ne aveva patito gravi complicanze.