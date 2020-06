Gruppo Pd Regione Liguria: «Doppia preferenza di genere, norma di civiltà»

Genova. «Abbiamo molto apprezzato la scelta del Consiglio dei ministri di ieri, che invita le Regioni a prendere provvedimenti per colmare le lacune presenti nelle proprie leggi elettorali introducendo la doppia preferenza di genere, tema che non da oggi riteniamo una norma di civiltà». Lo dichiara il gruppo Pd in Regio Liguria.

«Dopo avere riunito il Gruppo, abbiamo già avuto modo di comunicare al presidente Piana, e lo faremo domani per iscritto, la richiesta di porre il tema in discussione nell’Ufficio di Presidenza Integrato, luogo deputato alla programmazione dei lavori consiliari, già convocato per lunedì prossimo – aggiungono i Dem -. Il tema per noi non è se ma come dare attuazione all’indirizzo indicato dal Consiglio dei ministri. E’ nostra intenzione proporre non solo la doppia preferenza di genere ma anche il superamento del listino. Nel momento in cui modifichiamo la legge elettorale lo dobbiamo fare fino in fondo per superare tutte le contraddizioni presenti nell’attuale normativa».