Gli muore il padre per Covid all’ospedale di Sanremo, la risposta dell’Asl1: «Attivata verifica interna per fare chiarezza»

Sanremo. In merito all’articolo pubblicato in data 8 giugno sulla nostra testata, dal titolo “Gli muore il padre per Covid all’ospedale di Sanremo: «Riorganizzare il pronto soccorso»”, l’Asl1 Imperiese interviene: «L’ASL1 è impegnata ogni giorno a garantire la miglior assistenza ai cittadini. L’episodio negativo, descritto in modo puntuale a mezzo stampa dal signor Luzzi, è stato accolto con amarezza dalla direzione e da tutto il personale dell’azienda. Parole difficili che sicuramente fanno riferimento ad un periodo delicato che ha visto in prima linea il personale sanitario impegnato a fronteggiare un’emergenza inaspettata e in quel momento non ancora perfettamente delineata».

«Nel caso specifico, l’azienda ha attivato una verifica interna per chiarire quando esposto. Da quanto emerso finora, risulta che il paziente sia stato correttamente preso in carico, con assegnazione codice verde e sorvegliato durante il periodo di osservazione al Pronto Soccorso. E’stato consentito al figlio di rimanere vicino al padre. Sono state eseguite tutte le indagini diagnostiche necessarie (ecografia toracica, RX e TAC torace ed esami

ematici). A seguito della valutazione congiunta con l’infettivologo è stato predisposto il ricovero presso il reparto di Malattie Infettive avvenuto nella stessa giornata.

Rinnovando il rammarico per quanto affermato nella lettera inviata ai media, l’azienda coglie l’occasione per ribadire con forza il proprio sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto dal personale ASL1 che, in particolare in questi ultimi mesi, ha mostrato un impegno professionale e umano straordinario. Un sentimento ripetutamente

espresso anche dai cittadini attraverso gesti di solidarietà e messaggi di sostegno a favore di medici, infermieri e operatori sanitari che si sono adoperati per garantire la migliore assistenza ai malati senza dimenticare l’importanza dell’ascolto con i famigliari dei pazienti ricoverati che, a causa della pandemia, non hanno potuto assistere i loro cari» – dice l’Asl1.