Gli imprenditori reagiscono all’emergenza, Sanremo On lancia la prima campagna promozionale dedicata alla Città dei Fiori

Sanremo. A tempo di record, prima realtà privata in Liguria, la rete d’imprese Sanremo On ha presentato questa mattina la sua campagna promozionale ed emozionale che sbarcherà a brevissimo sui social e nel mondo del web, con l’obiettivo di ammaliare i turisti del nord Italia e della vicina Costa Azzurra, mostrando loro le bellezze impagabili che solo Sanremo può offrire.

Dal vento che spinge le barche a vela, al mare che ospita il santuario dei cetacei, passando per le vie dello shopping, i ristoranti di classe e le bellezze del centro storico, nel primo di una serie di video, mostrato oggi alla stampa e che è disponibile sul canale youtube di Sanremo On, sono stati riuniti gli ingredienti della vacanza perfetta per le famiglie. A scandire lo slogan della campagna è l’hashtag #sanremofairumore che viene rilanciato niente meno dal vincitore del 70° Festival. Diodato, infatti, chiude il video intonando il ritornello più ripetuto degli ultimi mesi e lo fa immortalato in uno dei ristoranti più in voga della Riviera, durante il primo pranzo dopo la vittoria.

Il resto delle sequenze, tratte da un precedente lavoro voluto dall’ex presidente di Sanremo On Romeo Giacon, parlano da sole e puntano a catturare l’attenzione con l’occhio di chi aveva fortemente a cuore la Città dei Fiori.

«E’ l’iniziativa più importante di Sanremo On da quando è nata, spiega il presidente Roberto Berio. Abbiamo deciso di caricarci di questo sforzo, pensando di investire tutte le risorse disponibili e raccolte insieme agli imprenditori che ci hanno sempre sostenuto, per contribuire a questa campagna promozionale che vedrà impegnati tutti i soci per avere il massimo della comunicazione in tutto il nord Italia e nella vicina Costa Azzurra. Ho pensato a questo progetto intorno al 20 marzo – continua Berio – quando si sono presentate le prime avvisaglie della crisi che ha colpito tutti gli operatori, dovuta alle ripercussioni dell’emergenza covid.

Oggi partirà questa campagna per reagire e possiamo dire di essere tra i primi imprenditori a investire del proprio denaro per promuovere il nostro territorio, affiancandoci alle altre campagne che a breve partiranno sia da parte del Comune di Sanremo che della Regione Liguria. Abbiamo usato lo slogan #sanremofairumore con Diodato che da amico di Sanremo ci ha concesso questo privilegio.

L’investimento globale è di 70 mila euro, di cui 50 mila circa raccolti grazie al sostegno delle imprese private che hanno creduto in questa iniziativa che vogliamo dedicare al primo presidente Romeo Giacon.

Saranno coinvolte oltre 50 testate di tutto il nord Italia, Piemonte, Lombardia, Emilia e ovviamente della Costa Azzurra, con oltre 40 redazionali dedicati ai viaggiatori che frequentano spesso le nostre zone. Sanremo città tranquilla, sicura, dove si può trovare il bel tempo, la musica e gli eventi. Una Sanremo dove trascorrere una vacanza libera. Conclude Berio: Ci tengo a ringraziare in particolar modo il main sponsor Unogas Energia».