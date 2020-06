Giustizia, Cassinelli: «Forza Italia sostiene la protesta dei giovani avvocati»

Genova. «Forza Italia in sostegno dell’Associazione italiana giovani avvocati, insieme nella manifestazione nazionale per l’effettiva ripartenza della giustizia in piazza Montecitorio. Con la nostra capogruppo alla Camera Gelmini e i deputati Nevi e Baroni abbiamo affiancato il presidente Antonio De Angelis perché la giustizia deve ripartire. Il sistema è paralizzato, bisogna ritornare in Tribunale, compatibilmente con le misure di sicurezza.

Viene svolto solo il 15% delle udienze e il restante viene rinviato d’ufficio con la quasi impossibilità di accesso alle attività di cancelleria. Tornare in udienza non è un capriccio, il Governo e il ministro Bonafede devono rendersene conto». Lo ha detto il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia.