Bordighera. «Entro luglio ci saranno la firma definitiva e la consegna delle chiavi. Poi, ci vorranno gli inventari e il passaggio di consegne, ma calcolando che da metà febbraio fino a pochi giorni fa la sanità si è occupata solo di Covid, direi che abbiamo ripreso in mano la situazione abbastanza in fretta». A dichiararlo, al termine del vertice a Palazzo Garnier, è il governatore ligure Giovanni Toti che in merito alla privatizzazione dell’ospedale Saint Charles ha aggiunto: «Credo che sia un’opportunità da concretizzare rapidamente. E’ fondamentale per questa zona, perché aumenta i servizi al cittadino. inoltre, bisogna tenere presente che la qualità del servizio sanitario della Regione, diventerà presto parte integrante dell’attrazione turistica».

Il fatto che Bordighera abbia un ospedale con un pronto soccorso funzionante e una gestione efficiente, secondo Toti «sarà un fattore che le persone considereranno sia per quanto riguarda le politiche di investimento, che le abitudini di consumi e vacanze e il valore immobiliare delle abitazioni». Il tutto va letto anche alla luce dell’emergenza Coronavirus, «in cui si tende a considerare la distanza sociale come una modalità di vita nuova, le persone, che fino a ieri vivevano in luoghi affollati, tenderanno a sparpagliarsi. Molte persone che tendevano ad affittare casa al mare, oggi l’affittano nell’entroterra, dove ci sono più spazi e Bordighera ha entrambi, cerchiamo dunque di valorizzarli», ha spiegato il presidente.

Sempre sull’ospedale, il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale ha detto: «L’asl 1 per quanto riguarda l’emergenza Covid 19 è stata tra le aziende che hanno risposto immediatamente ai bisogni di affrontare un’emergenza, all’inizio ancora sconosciuta nelle sue dinamiche. La capacità del sistema è stata quella di individuare subito i posti letto per i pazienti Covid all’ospedale di Sanremo, riorganizzando la rete ospedaliera. L’ospedale di Bordighera è stato destinatario del trasferimento di alcuni reparti, per lasciar spazio ai pazienti malati di Coronavirus. Ora, di fronte a una diminuzione delle ospedalizzazioni e a un ridimensionamento del bisogno di salute negli ospedali, anche se l’attenzione deve essere tenuta molto alta, possiamo riprendere la trattativa che si era interrotta per l’emergenza rispetto alla gestione privata dell’ospedale di Bordighera. L’intenzione e la determinazione sono le stesse e riapriremo in questi giorni il tavolo che si era già concluso per la stipula del contratto».

«E’ stato un incontro piacevole – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – Abbiamo parlato dei progetti che sono già partiti, a Bordighera e sulle opere in cui l’amministrazione è concentrata,. come la messa in sicurezza delle scuole, ma anche i progetti per il futuro: la piazza della stazione, la passeggiata a mare, il campo da calcio e le opere fondamentali per l’economia della città come il porto. E’ arrivato il parere favorevole della Regione, ora attendiamo il via da parte del Ministero dell’Ambiente. Sono pratiche lunghe, ma bisogna guardare anche sul lungo periodo per la programmazione e abbiamo trovato la regione disponibile a dare tutti i contributi che possono essere utili per realizzare questi progetti dai più piccoli ai più grandi».

Sull’appoggio della Giunta di Bordighera a Toti, in vista delle regionali: «E’ un appoggio incondizionato. Lo abbiamo sempre detto: sin dal principio la nostra è stata presentata come lista civica di centrodestra e non potrebbe essere altrimenti. Dal giorno successivo alle elezioni si è aperto dialogo con il Presidente e la Giunta, che si è portato avanti ed oggi c’è stato questo incontro il quale sancisce questo lungo percorso in cui vengono definite anche le linee progettuali che l’amministrazione si è data. Se oggi ci sono persone che entrano all’interno della Giunta con le forze politiche, queste forze politiche come la Lega e anche altre, sanno che c’è un programma, quello di Bordighera Vince che è un programma di mandato. Devo ringraziare tutti quelli che hanno aderito a questo programma che è fondamentale per lo sviluppo della città».