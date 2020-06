Giornata Internazionale dello Yoga, gli appuntamenti a Diano Marina

Diano Marina. Dal 2014 l’assemblea Generale dell’Onu ha proclamato il 21 giugno – solstizio d’estate – Giornata Internazionale dello Yoga, riconoscendo che questa pratica favorisce un approccio olistico alla salute e al benessere e una più ampia divulgazione dei suoi benefici andrebbe a vantaggio della salute della popolazione mondiale.

Il Centro Diano Yoga, per gentile concessione del Comune, titolare dell’area, propone per questa giornata un fitto calendario di attività presso il parco di Via Rossini a Diano Marina, domenica 21 giugno 2020, dalle 9 alle 14.

Gli appuntamenti avranno inizio con Vinyasa Flow, Yoga adatto a tutti i livelli, dalle 9 alle 10; a seguire, dalle 10 alle 10,30 Yoga Nidra; dalle 10,45 alle 11,15 Yoga per bambini; Feet Up e Hula Hoop dalle 11,30 alle 12,30, quindi una pausa con pranzo al sacco fino alle 13,30 e, per concludere la ‘giornata Yoga’, dalle 13,30 alle 14 un’ultima sessione di Yoga Nidra.

Tutte le lezioni saranno tenute da Raquel Macedo, insegnante Yoga certificata Nel rispetto delle misure sanitarie correnti si consiglia, se possibile, l’utilizzo di propri tappetini o teli, mentre il Centro Diano Yoga metterà a disposizione dispositivi di sanificazione.

È consigliata la prenotazione al 340 7901404 in quanto i posti disponibili sono limitati.