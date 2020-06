Gallerie che cadono a pezzi, le ispezioni “modello Liguria” fanno scuola in Italia

Genova. La (nefasta) esperienza ligure nel campo delle gallerie stradali ed autostradali servirà per tracciare le linee guida per la verifica e la sicurezza dei tunnel in questione.

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti è al lavoro proprio su questo, come richiesto nell’emendamento al Decreto Rilancio che sarà presentato nei prossimi giorni e che mira ad estendere l’efficacia delle direttive del dicastero sulle attività di verifica delle gallerie, a tutti i gestori – autostradale e stradali – delle infrastrutture, restituendo così certezza e uniformità alle procedure e ai tempi di attuazione.

Sarà quindi una sorta di “modello Liguria” basato sull’esperienza maturata in questi mesi nei tunnel delle autostrade liguri, passate sotto la lente di ingrandimento del super ispettore del Mit Placido Migliorino. Non proprio un vanto, ma piuttosto un triste caso scuola: la nostra regione paga l’enorme quantità di infrastrutture a rischio, ma soprattutto paga una gestione che sta lasciando molti dubbi. E le inchieste della magistratura a riguardo lo dimostrano.

Fino all’adozione del prossimo decreto ministeriale restano confermate le modalità e i tempi di verifica delle infrastrutture dettate dalla disciplina vigente fino ad oggi applicata dai concessionari nella programmazione delle proprie attività di verifica. Una variazione oggi in questo senso appesantirebbe inevitabilmente la pianificazione degli interventi con inevitabili ripercussione sul traffico e disagi all’utenza.

