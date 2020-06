Fiamme in un garage e ramo pericolante, gli interventi del 115 nella notte appena trascorsa

Sanremo. La notte appena trascorsa, verso l’una, un principio di incendio ha interessato un garage in via Duca degli Abruzzi. Le cause scatenanti sono ancora da chiarire anche se il piccolo rogo è stato subito spento.

Alla stessa ora circa, a Bordighera, un dehor di un locale di corso Regina Margherita è stato fatto sgomberare a casa di un ramo pericolante che incombeva sulla struttura. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.