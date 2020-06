Imperia. Celebrazioni ridotte anche a Imperia, dove la festa della Repubblica è stata celebrata in piazza della Vittoria con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Un 2 giugno particolare, quello vissuto al tempo del Covid-19, dove a ricolare i caduti di tutte le guerre sono state solo poche autorità civili e militari, come previsto dalle disposizioni ministeriali per limitare la diffusione del virus.

Hanno presenziato alla cerimonia il sindaco Claudio Scajola, il prefetto Alberto Intini, il presidente della Provincia Domenico Abbo e il comandante dei carabinieri di Imperia tenente colonnello Andrea Mommo.