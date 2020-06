Sanremo. E’ partita alle 18 la “Festa della Musica” 2020, con la filodiffusione in tutta via Matteotti e il Dj set davanti al cinema Centrale.

Un evento particolare, primo cittadino dalla fine del lockdown e strutturato in modalità “light”, proprio per non andare in conflitto con le disposizioni per il contrasto al coronavirus: niente situazioni che possano creare assembramento innanzitutto.

Nonostante sia effettivamente una versione ridotta delle feste scorse, quella di oggi ha attirato l’attenzione dei numerosi turisti, soprattutto stranieri, che hanno “ri-invaso” il salotto buono matuziano. Non solo in cerca di musica, ma soprattutto di quella Sanremo che, svuotata e resa inaccessibile dai decreti, mancava al turismo italiano e internazionale da troppo tempo.

In quest’ottica, per far ripartire la vita cittadina, il Comune ha recentemente presentato il brand “Sanremo Live&Love”, che compare sulla postazione dei Dj al comando della filodiffusione.