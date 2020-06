Fase 3, ordinanza Liguria. Casinò di Sanremo riapre 16 giugno, 19 sale giochi e scommesse

Roma. Riapertura in due fasi in Liguria. L’ordinanza appena pubblicata e firmata dal presidente della Regione Giovanni Toti, recependo quanto previsto dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale,

Lo spiega Agipronews, l’agenzia di stampa dell’Agenzia Itliana Giochi e Scommesse. Sempre il documento prescrive dal 16 giugno 2020 «La riapertura del Casinò di Sanremo, nel rispetto del proprio piano di applicazione e verifica interna del protocollo governativo del 24 aprile 2020’ adottato in data 14 maggio 2020 e delle prescrizioni impartire dalla ASL 1», e la riapertura «Dal 19 giugno nel pieno rispetto delle linee guida» approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di «Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse».